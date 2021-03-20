«Шахтер» отклонил предложении «Баварии» по Додо в размере 25 миллионов евро
Ассистент директора по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срны Карло Николини рассказал о том, что в трансферное окно «горняки» отклонили предложение по защитнику Додо.
«У «Шахтера» есть преимущество в том, что он может подготовить молодых бразильцев к выходу в Европу, давая им время адаптироваться и прогрессировать без давления. У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут сыграть в любой команде.
Например, за Додо следят многие клубы: в Италии предлагают за него 4 миллиона, когда как мы отказались от официального предложения от «Баварии» в размере 25 миллионов евро», — приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.
Додо перебрался в «Шахтер» зимой 2018 года и его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
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