Флик прокомментировал победу «Баварии» над «Штутгартом»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (4:0).

«Я должен сделать команде огромный комплимент. После удаления, которое было справедливым, наши футболисты хорошо оборонялись, очень хорошо закрывали свободные зоны, а также хорошо действовали при владении мячом — особенно в первом тайме. То, как мы создавали моменты, было великолепно. Нам пришлось перестроить оборонительную линию. Имея на одного игрока меньше, мы смогли очень компактно действовать в защите. Мы смогли удержать ворота на замке и взять три очка», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После этого матча «Бавария» единолично лидирует, набрав 61 очко, «Штутгарт» с 36 очками — на восьмой строчке.