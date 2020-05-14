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Сезон бундеслиги может быть доигран даже после 30 июня, если это потребуется

16:57

Клубы первой и второй бундеслиг провели внеочередное общее собрание, сообщает официальный сайт DFL.

Ранее стало известно, что чемпионат Германии возобновится 16 мая.

Клубы обсудили последствия пандемии коронавируса. Единодушно с одним воздержавшимся было решено доиграть сезон-2019/20, насколько это юридически допустимо, и, если необходимо, продлить проведение чемпионатов после 30 июня.

В случае, если продолжение сезона из-за будущих событий не будет возможным и сезон придется досрочно завершить, в течение следующих двух недель должно быть разработано положение о рейтинге команд.

Также было решено увеличить число замен в одном матче с трех до пяти.

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