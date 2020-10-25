Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Айнтрахтом» в 5-м туре чемпионата Германии (5:0) отметил важность ротации. Также он признался, что доволен игрой в атаке.

— В обороне мы показали отличную игру, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Мы знаем, что «Айнтрахт» может быть неприятной командой, у них многое отработано до автоматизма. Но сегодня мы мало что им позволили. К тому же, сейчас «Бавария» очень эффективна, с решительностью используем моменты. Победы в Лиге чемпионов вдвойне приятны, если после них ты еще побеждаешь и в бундеслиге. Мы должны дозировать нагрузки, постоянно пораньше заменять игроков с тем, чтобы они не играли на протяжении всех 90 минут.