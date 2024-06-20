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Ромащенко — о Саутгейте: «Его не переделаешь. Главное — сыграть на ноль»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру англичан на Евро-2024.

— Меня футбол Саутгейта усыпляет. А вас?

— Нет. Как нет и завышенных ожиданий. Понятно, состав у Англии такой, что болельщики требуют яркого зрелища. Но с теми же сербами все закончилось после гола Беллингема. А забил он на 13-й минуте...

— Саутгейт — перестраховщик?

— Все восемь лет, что тренирует сборную Англию, его ругают за прагматичный подход. К этому уже стали привыкать. Привыкли и к другому — ничего не меняется! Какие бы звезды ни появлялись в распоряжении Саутгейта, он верен своему принципу. Главное — сыграть на ноль.
— Крена в атаку и на Евро-2024 не будет?

— С чего бы? Саутгейт — консерватор, у него устоявшаяся философия, она приносит результат — четвертое место на ЧМ-2018, второе на Евро-2020. Уверен, эту линию тренер будет гнуть до конца, его уже не переделаешь.

— Эх...

— Возможно, в каких-то матчах Беллингем, Фоден, Сака, Палмер, Кейн придумают что-то нестандартное и за счет индивидуального мастерства раскрасят общекомандные действия. Но в целом картинка будет похожа на то, что мы видели последние восемь лет при Саутгейте.

На чемпионате Европы-2024 сборная Англии играет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Пока англичане провели один матч на Евро — 16 июня команда Гарета Саутгейта победила сербов со счетом 1:0.

Килиан Мбаппе принял участие в&nbsp;тренировке сборной Франции несмотря на&nbsp;сломанный нос. «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Мбаппе». Интервью Мирослава Ромащенко

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Мирослав Ромащенко
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
Результаты / календарь
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34 тур
18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 4 : 1
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
 1 : 3
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 28
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 26 1 1
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