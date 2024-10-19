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Сегодня, 21:22

«Бавария» разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик

Ана Горшкова
Корреспондент
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Харри Кейн и Йоша Вагноман.
Фото Reuters

«Бавария» дома с крупным счетом обыграла «Штутгарт» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Хет-трик в матче оформил нападающий Харри Кейн. Еще один гол на счету Кингсли Комана.

«Бавария» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне бундеслиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. «Штутгарт» (9 баллов) опустился на 9-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Штутгарт

Источник: Таблица бундеслиги
Харри Кейн
ФК Бавария
ФК Штутгарт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 7 5 2 0 24-7 17
2
 РБ Лейпциг 7 5 2 0 11-2 17
3
 Фрайбург 7 5 0 2 12-8 15
4
 Байер 7 4 2 1 18-13 14
5
 Айнтрахт Ф 7 4 1 2 15-11 13
6
 Боруссия Д 7 4 1 2 14-12 13
7
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
8
 Хайденхайм 7 3 0 4 12-11 9
9
 Штутгарт 7 2 3 2 15-15 9
10
 Боруссия М 7 3 0 4 10-12 9
11
 Майнц 7 2 2 3 11-12 8
12
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
13
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
14
 Хоффенхайм 7 2 1 4 13-17 7
15
 Аугсбург 7 2 1 4 10-18 7
16
 Ст-Паули 7 1 1 5 5-11 4
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 7 0 1 6 7-17 1
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18.10 21:30
Боруссия Д – Ст-Паули
 2 : 1
19.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 3 : 2
19.10 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 2 : 1
19.10 16:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
19.10 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 3 : 1
19.10 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 0 : 2
19.10 19:30
Бавария – Штутгарт
 4 : 0
20.10 16:30
Хольштайн – Унион Б
 - : -
20.10 18:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 5
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 4
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 4
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 5 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 4 1 1
Стенли Нсоки

Стенли Нсоки

Хоффенхайм

 2 1 0
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