«Бавария» разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик
«Бавария» дома с крупным счетом обыграла «Штутгарт» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».
Хет-трик в матче оформил нападающий Харри Кейн. Еще один гол на счету Кингсли Комана.
«Бавария» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне бундеслиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. «Штутгарт» (9 баллов) опустился на 9-ю строчку.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24-7
|17
|
2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
3
|Фрайбург
|7
|5
|0
|2
|12-8
|15
|
4
|Байер
|7
|4
|2
|1
|18-13
|14
|
5
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15-11
|13
|
6
|Боруссия Д
|7
|4
|1
|2
|14-12
|13
|
7
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
8
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
9
|Штутгарт
|7
|2
|3
|2
|15-15
|9
|
10
|Боруссия М
|7
|3
|0
|4
|10-12
|9
|
11
|Майнц
|7
|2
|2
|3
|11-12
|8
|
12
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
13
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
14
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
15
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|10-18
|7
|
16
|Ст-Паули
|7
|1
|1
|5
|5-11
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|2 : 1
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|3 : 2
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|3 : 1
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 1
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|0 : 2
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|4 : 0
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|- : -
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|5
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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