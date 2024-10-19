«Бавария» разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик

«Бавария» дома с крупным счетом обыграла «Штутгарт» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Хет-трик в матче оформил нападающий Харри Кейн. Еще один гол на счету Кингсли Комана.

«Бавария» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне бундеслиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. «Штутгарт» (9 баллов) опустился на 9-ю строчку.