«Бавария» в ноябре обсудит продление контракта Ульрайха
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба обсудит в ноябре возможное продление соглашения с 36-летним немцем. Будущее Ульрайха в «Баварии» также зависит от того, продлит ли контракт Мануэль Нойер и уйдет ли Даниэль Перец в аренду.
Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. В текущем сезоне вратарь провел 2 матча, пропустив два мяча и один раз сыграв на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-7
|14
|
2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|14-9
|13
|
4
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Штутгарт
|6
|2
|3
|1
|15-11
|9
|
9
|Хайденхайм
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|6
|1
|1
|4
|10-16
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|- : -
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|- : -
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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