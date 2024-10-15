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Сегодня, 16:56

«Бавария» в ноябре обсудит продление контракта Ульрайха

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба обсудит в ноябре возможное продление соглашения с 36-летним немцем. Будущее Ульрайха в «Баварии» также зависит от того, продлит ли контракт Мануэль Нойер и уйдет ли Даниэль Перец в аренду.

Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. В текущем сезоне вратарь провел 2 матча, пропустив два мяча и один раз сыграв на ноль.

Свен Ульрайх
ФК Бавария
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