«Бавария» в ноябре обсудит продление контракта Ульрайха

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба обсудит в ноябре возможное продление соглашения с 36-летним немцем. Будущее Ульрайха в «Баварии» также зависит от того, продлит ли контракт Мануэль Нойер и уйдет ли Даниэль Перец в аренду.

Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. В текущем сезоне вратарь провел 2 матча, пропустив два мяча и один раз сыграв на ноль.