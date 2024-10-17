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Румменигге: «Не знаю, продлит ли «Бавария» контракт с Нойером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с голкипером команды Мануэлем Нойером.

«Не знаю, продлим ли мы его. Но все в клубе знают, насколько Нойер важен для «Баварии». Это почти удивительно, как он теперь вернулся к стилю футбола Пепа Гвардиолы», — цитирует Kicker Румменигге.

38-летний немец имеет действующий контракт с «Баварией» до лета 2025 года. Он сыграл 529 матчей и пропустил 435 мячей при 247 играх без пропущенных голов.

Мануэль Нойер завершил карьеру в&nbsp;сборную Германии. Нойер ушел из сборной Германии. В чем причина и кто его заменит
Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Карл-Хайнц Румменигге
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 20-7 14
2
 РБ Лейпциг 6 4 2 0 9-2 14
3
 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 14-9 13
4
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
5
 Байер 6 3 2 1 16-12 11
6
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
7
 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
9
 Хайденхайм 6 3 0 3 10-8 9
10
 Майнц 6 2 2 2 11-10 8
11
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
12
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
13
 Аугсбург 6 2 1 3 9-15 7
14
 Боруссия М 6 2 0 4 7-10 6
15
 Ст-Паули 6 1 1 4 4-9 4
16
 Хоффенхайм 6 1 1 4 10-16 4
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 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
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Боруссия Д – Ст-Паули
 - : -
19.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 - : -
19.10 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
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Фрайбург – Аугсбург
 - : -
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Хоффенхайм – Бохум
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Эрмедин Демирович

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Мохамед Амура

Вольфсбург

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Омар Мармуш

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