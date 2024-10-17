Румменигге: «Не знаю, продлит ли «Бавария» контракт с Нойером»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с голкипером команды Мануэлем Нойером.

«Не знаю, продлим ли мы его. Но все в клубе знают, насколько Нойер важен для «Баварии». Это почти удивительно, как он теперь вернулся к стилю футбола Пепа Гвардиолы», — цитирует Kicker Румменигге.

38-летний немец имеет действующий контракт с «Баварией» до лета 2025 года. Он сыграл 529 матчей и пропустил 435 мячей при 247 играх без пропущенных голов.