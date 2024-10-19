«Байер» обыграл «Айнтрахт» и поднялся на четвертое место в бундеслиге

«Байер» дома оказался сильнее «Айнтрахта» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».

За команду из Леверкузена отличились Роберт Андрих и Виктор Бонифейс. У клуба из Франкфурта-на-Майне забил Омар Мармуш.

Отметим, что на 9-й минуте матча Бонифейс не реализовал пенальти.

«Байер» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» (13) располагается на 5-й строчке.

В других матчах «Хоффенхайм» обыграл «Бохум» со счетом 2:1, а «Фрайбург» победил «Аугсбург» — 3:1.

«Фрайбург» (15) занимает 2-е место в таблице, «Хоффенхайм» (7) — 14-й, «Аугсбург» (7) — 15-й и «Бохум» (1) — 18-й.