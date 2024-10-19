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Сегодня, 18:30

«Байер» обыграл «Айнтрахт» и поднялся на четвертое место в бундеслиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Байер» дома оказался сильнее «Айнтрахта» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».

За команду из Леверкузена отличились Роберт Андрих и Виктор Бонифейс. У клуба из Франкфурта-на-Майне забил Омар Мармуш.

Отметим, что на 9-й минуте матча Бонифейс не реализовал пенальти.

«Байер» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» (13) располагается на 5-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Айнтрахт Ф

В других матчах «Хоффенхайм» обыграл «Бохум» со счетом 2:1, а «Фрайбург» победил «Аугсбург» — 3:1.

«Фрайбург» (15) занимает 2-е место в таблице, «Хоффенхайм» (7) — 14-й, «Аугсбург» (7) — 15-й и «Бохум» (1) — 18-й.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:1
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:1
Аугсбург

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Байер
ФК Бохум
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 РБ Лейпциг 7 5 2 0 11-2 17
2
 Фрайбург 7 5 0 2 12-8 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-7 14
4
 Байер 7 4 2 1 18-13 14
5
 Айнтрахт Ф 7 4 1 2 15-11 13
6
 Боруссия Д 7 4 1 2 14-12 13
7
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
9
 Хайденхайм 7 3 0 4 12-11 9
10
 Боруссия М 7 3 0 4 10-12 9
11
 Майнц 7 2 2 3 11-12 8
12
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
13
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
14
 Хоффенхайм 7 2 1 4 13-17 7
15
 Аугсбург 7 2 1 4 10-18 7
16
 Ст-Паули 7 1 1 5 5-11 4
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 7 0 1 6 7-17 1
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18.10 21:30
Боруссия Д – Ст-Паули
 2 : 1
19.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 3 : 2
19.10 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 2 : 1
19.10 16:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
19.10 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 3 : 1
19.10 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 0 : 2
19.10 19:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
20.10 16:30
Хольштайн – Унион Б
 - : -
20.10 18:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
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Г
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Штутгарт

 5
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 5
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 4
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 4
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 5 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 4 1 1
Стенли Нсоки

Стенли Нсоки

Хоффенхайм

 2 1 0
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