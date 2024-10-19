«Боруссия» М одержала победу над «Ханденхаймом» в матче бундеслиги

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Ханденхаймом» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 3:2.

В составе «Боруссии» голы забили Ко Итакура и Тим Кляйндинст (дубль). У «Ханденхайма» отличились Лео Скиенца и Марвин Пирингер.

«Боруссия» расположилась на десятом месте в таблице бундеслиги с девятью очками. «Ханденхайм» идет девятым, имея аналогичное количество баллов.

В следующем матче первенства «Боруссия» М сыграет в гостях с «Майнцем» 25 октября, а «Ханденхайм» двумя днями позднее примет «Хоффенхайм».

В параллельной встрече «Лейпциг» в гостях победил «Майнц» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили Хави Симонс и Вилли Орбан.