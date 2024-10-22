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Сегодня, 08:22

Кроос рассказал, с какими трудностями столкнулся после решения об уходе из футбола

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что ему было сложно объявить главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти и своему сыну об уходе из футбола.

«Самым трудным было сказать Анчелотти и моему сыну, что я завершаю карьеру. Это было действительно сложно», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне 34-летний немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».

В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах и стал чемпионом мира в 2014 году.

Тони Кроос
Футбол
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1
 Бавария 7 5 2 0 24-7 17
2
 РБ Лейпциг 7 5 2 0 11-2 17
3
 Фрайбург 7 5 0 2 12-8 15
4
 Байер 7 4 2 1 18-13 14
5
 Унион Б 7 4 2 1 8-4 14
6
 Айнтрахт Ф 7 4 1 2 15-11 13
7
 Боруссия Д 7 4 1 2 14-12 13
8
 Вердер 7 3 2 2 12-14 11
9
 Хайденхайм 7 3 0 4 12-11 9
10
 Штутгарт 7 2 3 2 15-15 9
11
 Боруссия М 7 3 0 4 10-12 9
12
 Майнц 7 2 2 3 11-12 8
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 Вольфсбург 7 2 1 4 15-16 7
14
 Хоффенхайм 7 2 1 4 13-17 7
15
 Аугсбург 7 2 1 4 10-18 7
16
 Ст-Паули 7 1 1 5 5-11 4
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Майнц – Боруссия М
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Самюэль Эссенде

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