Кроос рассказал, с какими трудностями столкнулся после решения об уходе из футбола
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что ему было сложно объявить главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти и своему сыну об уходе из футбола.
«Самым трудным было сказать Анчелотти и моему сыну, что я завершаю карьеру. Это было действительно сложно», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне 34-летний немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».
В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах и стал чемпионом мира в 2014 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24-7
|17
|
2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
3
|Фрайбург
|7
|5
|0
|2
|12-8
|15
|
4
|Байер
|7
|4
|2
|1
|18-13
|14
|
5
|Унион Б
|7
|4
|2
|1
|8-4
|14
|
6
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15-11
|13
|
7
|Боруссия Д
|7
|4
|1
|2
|14-12
|13
|
8
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|12-14
|11
|
9
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
10
|Штутгарт
|7
|2
|3
|2
|15-15
|9
|
11
|Боруссия М
|7
|3
|0
|4
|10-12
|9
|
12
|Майнц
|7
|2
|2
|3
|11-12
|8
|
13
|Вольфсбург
|7
|2
|1
|4
|15-16
|7
|
14
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
15
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|10-18
|7
|
16
|Ст-Паули
|7
|1
|1
|5
|5-11
|4
|
17
|Хольштайн
|7
|0
|2
|5
|9-21
|2
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7-17
|1
|25.10
|21:30
|
Майнц – Боруссия М
|- : -
|26.10
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|26.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|26.10
|16:30
|
Ст-Паули – Вольфсбург
|- : -
|26.10
|16:30
|
Штутгарт – Хольштайн
|- : -
|26.10
|19:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|27.10
|17:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|27.10
|19:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.10
|21:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|5
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|5
|1
|1
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1