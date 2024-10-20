«Унион» победил «Хольштайн» в матче бундеслиги
«Унион» на выезде обыграл «Хольштайн» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 2:0.
Первый гол в игре забил Алеша Кемляйн, который отличился на 18-й минуте. За минуту до окончания основного времени Том Роте увеличил преимущество гостей.
После этой игры «Унион» (14 очков) вышел на пятое место в таблице бундеслиги. «Хольштайн» набрал два балла за семь матчей и располагается на предпоследней, 17-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24-7
|17
|
2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
3
|Фрайбург
|7
|5
|0
|2
|12-8
|15
|
4
|Байер
|7
|4
|2
|1
|18-13
|14
|
5
|Унион Б
|7
|4
|2
|1
|8-4
|14
|
6
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15-11
|13
|
7
|Боруссия Д
|7
|4
|1
|2
|14-12
|13
|
8
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
9
|Штутгарт
|7
|2
|3
|2
|15-15
|9
|
10
|Боруссия М
|7
|3
|0
|4
|10-12
|9
|
11
|Майнц
|7
|2
|2
|3
|11-12
|8
|
12
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
13
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
14
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
15
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|10-18
|7
|
16
|Ст-Паули
|7
|1
|1
|5
|5-11
|4
|
17
|Хольштайн
|7
|0
|2
|5
|9-21
|2
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|2 : 1
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|3 : 2
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|3 : 1
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 1
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|0 : 2
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|4 : 0
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|0 : 2
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|5
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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