«Унион» победил «Хольштайн» в матче бундеслиги

«Унион» на выезде обыграл «Хольштайн» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 2:0.

Первый гол в игре забил Алеша Кемляйн, который отличился на 18-й минуте. За минуту до окончания основного времени Том Роте увеличил преимущество гостей.

После этой игры «Унион» (14 очков) вышел на пятое место в таблице бундеслиги. «Хольштайн» набрал два балла за семь матчей и располагается на предпоследней, 17-й позиции.