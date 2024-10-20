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Сегодня, 18:25

«Унион» победил «Хольштайн» в матче бундеслиги

Алина Савинова
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«Унион» на выезде обыграл «Хольштайн» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 2:0.

Первый гол в игре забил Алеша Кемляйн, который отличился на 18-й минуте. За минуту до окончания основного времени Том Роте увеличил преимущество гостей.

После этой игры «Унион» (14 очков) вышел на пятое место в таблице бундеслиги. «Хольштайн» набрал два балла за семь матчей и располагается на предпоследней, 17-й позиции.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
20 окт, 16:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
0:2
Унион Б

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1
 Бавария 7 5 2 0 24-7 17
2
 РБ Лейпциг 7 5 2 0 11-2 17
3
 Фрайбург 7 5 0 2 12-8 15
4
 Байер 7 4 2 1 18-13 14
5
 Унион Б 7 4 2 1 8-4 14
6
 Айнтрахт Ф 7 4 1 2 15-11 13
7
 Боруссия Д 7 4 1 2 14-12 13
8
 Хайденхайм 7 3 0 4 12-11 9
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 Боруссия М 7 3 0 4 10-12 9
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 Майнц 7 2 2 3 11-12 8
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 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
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 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
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 Хоффенхайм 7 2 1 4 13-17 7
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 Ст-Паули 7 1 1 5 5-11 4
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 Хольштайн 7 0 2 5 9-21 2
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