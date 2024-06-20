«Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Мбаппе». Интервью Мирослава Ромащенко

Экс-главный тренер «Ахмата», входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, — об итогах первого тура Евро-2024

Блиц

— Начнем с блица. Что в первом туре особенно удивило?

— Количество рекордов. Их уже столько! А ведь со старта прошло меньше недели!

Албанец Байрами забил на 23-й секунде в ворота Италии самый быстрый гол на чемпионатах Европы. 16-летний Ямаль, вышедший с Хорватией в основе и сделавший голевую передачу, стал самым молодым игроком за всю историю турнира и самым юным ассистентом. 41-летний Пепе — самый возрастной участник Евро. А для Криштиану Роналду нынешний турнир — шестой в карьере, и это тоже рекорд.

Если говорить исключительно об игре, поразила великолепная функциональная готовность и четкая организация командных действий практически всех сборных. А еще — скорость работы в переходных фазах. Несмотря на то что позади тяжелейший клубный сезон, футболисты не выглядят ни утомленными, ни выхолощенными. Наоборот, физически в полном порядке. Это радует.

— Разочарование тура?

— Большего ждал от шотландцев.

— Герой тура?

— Сборная Германии. Прямо наслаждение получил от ее игры! На Евро в первую очередь обращаю внимание на тактический рисунок команды. Как она развивает атаки и выстраивает оборону. Так вот, с Шотландией с точки зрения тактики немцы сыграли образцово, продемонстрировав все компоненты, которые есть в современном футболе.

Сенсация

— Главная сенсация первого тура случилась во Франкфурте, где Словакия хлопнула Бельгию. Есть объяснение?

— У словаков крепкая сборная. Сбалансированная, прессингующая. Все 11 игроков работают как единый механизм. И в атаке, и в защите. Они прекрасно готовы физически, четко знают свои задачи. Хорошо выстроена командная игра. Это и позволило добиться результата. К тому же сами бельгийцы помогли.

— Чем?

— До перерыва выглядели слишком академично. Зато второй тайм, когда добавили в скорости и агрессии, получился уже совсем другим.

— Лукаку кучу моментов загубил, а два гола у него отобрал ВАР. Идеальный кандидат на звание худшего игрока матча?

— Разве что с точки зрения реализации. А в остальном он был очень полезен. Цеплялся за каждый мяч, продавливал защитников, правильно открывался. Иногда находился в более выгодной позиции, чем партнеры, но те жадничали, пытались сами решить эпизод, вместо того чтобы отдать пас.

— Странно.

— Для меня тоже. Лукаку — топ-форвард, с возрастом ничего не растерял. Иначе не забил бы в этом отборочном цикле 14 голов. А матч со словаками — несчастный случай.

— Из группы-то бельгийцы выйдут?

— Не сомневаюсь. Футболисты там собраны не просто качественные — звездные! Если с Румынией и Украиной сыграют так же, как во втором тайме со Словакией, точно попадут в плей-офф.

— На сборную Германии после фурора в матче открытия смотрите уже другими глазами?

— Я давно слежу за Нагельсманном. Сейчас в сборной мы видим то, что он в «Баварии» практиковал. Контроль мяча, быстрое продвижение, диагональные переводы. Возвращение Крооса сделало команду еще сильнее. Конструктор атак и большая умница, он тонко чувствует игру, раздает обостряющие передачи, а Вирц, Мусиала, Гюндоган и Хаверц здорово открываются между линиями. Плюс контрпрессинг — тут, на мой взгляд, немцы на Евро пока абсолютно вне конкуренции. Тем любопытнее понаблюдать за ними в следующих матчах.

Килиан Мбаппе сломал нос в матче Евро-2024 против Австрии. Фото Reuters

Тактика

— Кто еще на старте впечатлил?

— Как уже говорил, на Евро акцентирую внимание на двух компонентах — развитии атаки и игре в обороне. В этом плане, помимо немцев, очень хороши французы и итальянцы. Приятно смотреть.

— О чем подумали, когда Байрами на 23-й секунде прошил Доннарумму?

— Первая мысль: «Интересно, сколько времени потребуется итальянцам, чтобы прийти в себя и включиться на полную катушку?» Сделали это на удивление быстро. Уже к 16-й минуте 0:1 превратились в 2:1. Ну а дальше хладнокровно довели матч до победы.

— Впереди у Спаллетти выбор скромный. Кто-то вздыхает — мол, чего ждать от команды, где за место центрфорварда конкурируют Скамакка и Ретеги...

— Козыри Италии неизменны. Организованная игра в обороне, строгая дисциплина, контратаки. Но сейчас мне нравится и позиционное нападение. Если Димарко отвечает за всю левую бровку, то Ди Лоренцо, правый защитник, обычно остается с парой центральных. В свою очередь Пеллегрини смещается в середину поля, образуя с Бареллой, Жоржиньо и Фраттези мощный кулак. В похожем ключе действуют и французы.

— Разве?

— Слева Эрнандес выполняет ту же роль, что Димарко. Правый, Кунде, превращается в третьего центрального защитника. Вот Мбаппе в основном наполняет не середину, а уходит на позицию блуждающего форварда, почти на одну линию с Тюрамом.

— Из-за перелома носа Килиан рискует пропустить ближайшие два матча.

— Жаль, что такой игрок выбыл уже в первом туре. Впрочем, на групповой стадии французы справятся и без него. В отличие от Спаллетти, у Дешама в атаке шикарный выбор. А к 1/8 финала Мбаппе, надеюсь, вернется. Правда, на поле придется выходить в маске.

— Играть в ней — мучение?

— Да нет. Сейчас они удобные, не мешают ни зрению, ни дыханию. Когда Федя Кудряшов в 2017-м сломал нос, весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Полагаю, не возникнет их и у Мбаппе.

Гарет Саутгейт с игроками сборной Англии. Фото AFP

Перестраховщик

— Самый усыпляющий футбол в эти дни был в матче Англия — Сербия? Одни не хотели, другие не могли...

— Категорически не согласен! Сербы мне понравились. Да, в первом тайме они чересчур уважительно отнеслись к сопернику. Сразу отдали инициативу, ожидая шквала атак. Не случилось — и после перерыва действовали уже смелее, порой переигрывали англичан. При удачном раскладе могли бы ничеечку зацепить. На этом чемпионате Европы я болею за Сербию. Мне кажется, у команды есть все, чтобы не только выйти из группы, но и пошуметь в плей-офф.

— Меня футбол Саутгейта усыпляет. А вас?

— Нет. Как нет и завышенных ожиданий. Понятно, состав у Англии такой, что болельщики требуют яркого зрелища. Но с теми же сербами все закончилось после гола Беллингема. А забил он на 13-й минуте...

— Саутгейт — перестраховщик?

— Все восемь лет, что тренирует сборную Англию, его ругают за прагматичный подход. К этому уже стали привыкать. Привыкли и к другому — ничего не меняется! Какие бы звезды ни появлялись в распоряжении Саутгейта, он верен своему принципу. Главное — сыграть на ноль.

— Крена в атаку и на Евро-2024 не будет?

— С чего бы? Саутгейт — консерватор, у него устоявшаяся философия, она приносит результат — четвертое место на ЧМ-2018, второе на Евро-2020. Уверен, эту линию тренер будет гнуть до конца, его уже не переделаешь.

— Эх...

— Возможно, в каких-то матчах Беллингем, Фоден, Сака, Палмер, Кейн придумают что-то нестандартное и за счет индивидуального мастерства раскрасят общекомандные действия. Но в целом картинка будет похожа на то, что мы видели последние восемь лет при Саутгейте.

— Кстати о Фодене и Кейне. Аршавин считает, что они матч с Сербией провалили.

— Я бы помягче сформулировал. Очевидно, что оба сыграли не на своем уровне, особенно Фоден. При этом фатальных ошибок не допустили.

— Кто же выиграет чемпионат Европы?

— У меня три фаворита — Германия, Франция и Италия. Именно в таком порядке. Я и до старта предпочтение им отдавал. После первого тура в этом мнении только укрепился.

Мартин Адам. Фото AFP

Лесоруб

— Напоследок о сборной Венгрии. Сколько в заявке на Евро игроков, с которыми успели поработать в «Ференцвароше»?

— Два запасных — вратарь Дибус и защитник Ботка, а также форвард Варга, который летом 2023-го перешел к нам из клуба «Пакш». Он-то сейчас Швейцарии единственный гол и забил.

— Главная звезда сборной — Собослаи. А номер два?

— Отмечу вратаря Гулачи из «Лейпцига» и нападающего Шоллои из «Фрайбурга». Но вообще венгры сильны коллективной игрой. Работая в «Ференцвароше» полтора года, мы внимательно наблюдали за этой сборной. Бросалось в глаза ее поступательное развитие. Команда у Марко Росси организованная, дисциплинированная, физически крепкая. На поле каждый знает, что от него требуется. Плюс хорошая атмосфера в раздевалке.

— И вдруг 1:3 от Швейцарии.

— Если бы венгры с первых минут играли так, как во втором тайме, счет был бы иным. Но они почему-то включились только после перерыва. Когда уже уступали 0:2. Один мяч отквитали, могли забить еще, но в итоге в добавленное время пропустили третий.

— Обидно.

— Да, ведь во втором тайме это снова была та самая сборная Венгрии, которую я привык видеть последние несколько лет.

— Над венгерским форвардом Мартином Адамом, статью и рыжей бородищей напоминающим лесоруба, многие посмеиваются.

— Зря! Между прочим, в «Пакше», где играл как раз с Варгой, Адам в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии! 31 мяч наколотил! После чего уехал в Корею.

— Сколько ж он весит? Где-то писали — то ли 100 килограммов, то ли 110.

— Это обманчивое впечатление. Мне кажется, с весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Адама много хороших качеств.

— Например?

— Способен продавить защитника, придержать мяч, скинуть его под удар партнеру. Может и проникающий пас отдать, и пробить. Думаю, на Евро-2024 у всех будет возможность в этом убедиться.