Лапорта заявил, что «Барселона» купила Ольмо за 47 миллионов евро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал цену, за которую клуб этим летом купил полузащитника Дани Ольмо у «Лейпцига».

«[Раньше] у нас были проблемы с инвестициями, но наш спортивный директор справился [с этой ситуацией]. Единственными нашими покупками летом стали Ольмо и Пау Виктор. Мы обсуждали сумму в 50 миллионов евро для больших приобретений, но Ольмо обошелся нам в 47 миллионов евро», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

26-летний Ольмо в текущем сезоне сыграл за каталонский клуб 3 матча и забил 3 гола. Его контракт рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.