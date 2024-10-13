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Нагельсманн: «Я пока не знаю, останусь ли в сборной Германии после 2026 года»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. Его контракт рассчитан до 31 июля 2026 года.

«Когда ты начинаешь работать, у тебя появляется определенная уверенность. Мы хорошо провели Евро, многого добились. Я пока не знаю, останусь ли после 2026 года, но я чувствую себя очень комфортно в этой должности», — приводит Bayern & Germany слова тренера.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. Под его руководством немцы провели 16 матчей, одержав 9 побед, потерпев 3 поражения и 4 раза сыграв вничью.

На домашнем чемпионате Европы-2024 Германия дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Испании со счетом 1:2.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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 РБ Лейпциг 6 4 2 0 9-2 14
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4
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
5
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6
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 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
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11
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 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
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