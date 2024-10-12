«Бавария» планирует провести с 38-летним Нойером переговоры о продлении контракта
«Бавария» планирует продлить контракт с голкипером команды Мануэлем Нойером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Действующий контракт 38-летнего немца истекает летом 2025 года. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
По информации источника, кроме того мюнхенцы занимаются вопросом выбора преемника для Нойера. Одним из вариантов остается Александр Нюбель, который сейчас на правах аренды играет за «Штутгарт». Также клуб следит за выступлениями Йонаса Урбига из «Кельна» и Барта Вербрюггена из «Брайтона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-7
|14
|
2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|14-9
|13
|
4
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Штутгарт
|6
|2
|3
|1
|15-11
|9
|
9
|Хайденхайм
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|6
|1
|1
|4
|10-16
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|- : -
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|- : -
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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