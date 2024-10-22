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Сегодня, 19:50

Africafoot: полузащитник «Хоффенхайма» Самассеку интересен ЦСКА

Руслан Минаев
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Полузащитник «Хоффенхайма» Диадье Самассеку заинтересовал ЦСКА, сообщает Africafoot.

Контракт 28-летнего малийца с немецким клубом истекает летом 2025 года. «Хоффенхайм» готов отпустить игрока в зимнее трансферное окно.

По данным источника, интерес к Самасеку проявляют также «Майнц», «Базель», «Бернли» и «Аль-Иттифак».

Самассеку в этом сезоне провел один матч за «Хоффенхайм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Базель
ФК Бернли
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
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Г
Максим Глушенков

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 7
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Алексей Батраков

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 7
Джон Кордоба

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Краснодар

 6
П
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

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Динамо

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