Africafoot: полузащитник «Хоффенхайма» Самассеку интересен ЦСКА

Полузащитник «Хоффенхайма» Диадье Самассеку заинтересовал ЦСКА, сообщает Africafoot.

Контракт 28-летнего малийца с немецким клубом истекает летом 2025 года. «Хоффенхайм» готов отпустить игрока в зимнее трансферное окно.

По данным источника, интерес к Самасеку проявляют также «Майнц», «Базель», «Бернли» и «Аль-Иттифак».

Самассеку в этом сезоне провел один матч за «Хоффенхайм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.