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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Сане и Горецки из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя футболистами «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, манкунианцы следят за ситуацией вокруг переговоров Лероя Сане и Леона Горецки по новому контракту с мюнхенцами. Действующее соглашение вингера истекает в конце сезона. Контракт хавбека завершается годом позже.

В текущем сезоне Сане провел 4 матча за «Баварию» во всех турнирах, отличившись одним голом. В активе Горецки два забитых мяча в 6 играх.

Леон Горецка
Лерой Сане
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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