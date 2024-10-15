«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Сане и Горецки из «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя футболистами «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, манкунианцы следят за ситуацией вокруг переговоров Лероя Сане и Леона Горецки по новому контракту с мюнхенцами. Действующее соглашение вингера истекает в конце сезона. Контракт хавбека завершается годом позже.

В текущем сезоне Сане провел 4 матча за «Баварию» во всех турнирах, отличившись одним голом. В активе Горецки два забитых мяча в 6 играх.