«Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером

«Бавария» рассчитывает продлить соглашение с голкипером команды Мануэлем Нойером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным спикера, мюнхенцы не интересуются бразильским вратарем «Ливерпуля» Алиссоном Бекером, о чем ранее сообщалось в СМИ. «Бавария» готова предложить 38-летнему Нойеру контракт до 30 июня 2026 года.

Соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.