«Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером
«Бавария» рассчитывает продлить соглашение с голкипером команды Мануэлем Нойером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.
По данным спикера, мюнхенцы не интересуются бразильским вратарем «Ливерпуля» Алиссоном Бекером, о чем ранее сообщалось в СМИ. «Бавария» готова предложить 38-летнему Нойеру контракт до 30 июня 2026 года.
Соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-7
|14
|
2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|14-9
|13
|
4
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Штутгарт
|6
|2
|3
|1
|15-11
|9
|
9
|Хайденхайм
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|6
|1
|1
|4
|10-16
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|- : -
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|- : -
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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