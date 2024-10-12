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«Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером

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«Бавария» рассчитывает продлить соглашение с голкипером команды Мануэлем Нойером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным спикера, мюнхенцы не интересуются бразильским вратарем «Ливерпуля» Алиссоном Бекером, о чем ранее сообщалось в СМИ. «Бавария» готова предложить 38-летнему Нойеру контракт до 30 июня 2026 года.

Соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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 Бавария 6 4 2 0 20-7 14
2
 РБ Лейпциг 6 4 2 0 9-2 14
3
 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 14-9 13
4
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
5
 Байер 6 3 2 1 16-12 11
6
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
7
 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
9
 Хайденхайм 6 3 0 3 10-8 9
10
 Майнц 6 2 2 2 11-10 8
11
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
12
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
13
 Аугсбург 6 2 1 3 9-15 7
14
 Боруссия М 6 2 0 4 7-10 6
15
 Ст-Паули 6 1 1 4 4-9 4
16
 Хоффенхайм 6 1 1 4 10-16 4
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 6 0 1 5 6-14 1
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Боруссия Д – Ст-Паули
 - : -
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Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
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 - : -
19.10 16:30
Хоффенхайм – Бохум
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