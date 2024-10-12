Экс-защитник «Ливерпуля» Матип объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип завершил карьеру, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

33-летний камерунец летом покинул «Ливерпуль» после истечения контракта с клубом. Он выступал за красных с 2016 года. С командой Матип по разу выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны, Суперкубок, кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Также защитник становился победителем Кубка и Суперкубка Германии в составе «Шальке».