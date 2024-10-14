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Сегодня, 07:41

Сборная Германии собирается продлить контракт с Нагельсманом

Руслан Минаев
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Немецкий футбольный союз планирует продлить контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом. Руководство организации хочет, чтобы специалист работал на своем посту и после чемпионата мира 2026 года.

«Мы попытаемся убедить Юлиана, что ему стоит остаться в сборной еще на несколько лет», — цитирует Sport1 спортивного директора команды Руди Феллера.

Нагельсман тренирует сборную Германии с сентября 2023 года. Его контракт истекает летом 2026-го.

Сборная Германии под руководством 37-летнего специалиста провела 16 матчей — 9 побед, 4 ничьих и 3 поражения. Ранее Нагельсман тренировал «Хоффенхайм», «Лейпциг» и «Баварию».

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 20-7 14
2
 РБ Лейпциг 6 4 2 0 9-2 14
3
 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 14-9 13
4
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
5
 Байер 6 3 2 1 16-12 11
6
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
7
 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
9
 Хайденхайм 6 3 0 3 10-8 9
10
 Майнц 6 2 2 2 11-10 8
11
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
12
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
13
 Аугсбург 6 2 1 3 9-15 7
14
 Боруссия М 6 2 0 4 7-10 6
15
 Ст-Паули 6 1 1 4 4-9 4
16
 Хоффенхайм 6 1 1 4 10-16 4
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 6 0 1 5 6-14 1
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18.10 21:30
Боруссия Д – Ст-Паули
 - : -
19.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 - : -
19.10 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
19.10 16:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
19.10 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
19.10 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
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Бавария – Штутгарт
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П
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Вольфсбург

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Омар Мармуш

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Самюэль Эссенде

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