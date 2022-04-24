Роберт Левандовски оценил досрочную победу «Баварии» в чемпионате Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате Германии.

«Стать чемпионом Германии — большое достижение, нужно насладиться этим моментом. В матче с «Боруссией» мы показали, что хотим стать чемпионами. Каждый сезон — особенный. «Бавария» одержала заслуженную победу и показала, что мы сильнее.

Через несколько лет люди осознают, что 10 побед в бундеслиге подряд — это большой успех», — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в бундеслиге.