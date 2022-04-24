Азмун: «Я на седьмом небе от счастья за свой дебютный гол в составе «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун после матча 31-го тура бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (4:1) прокомментировал свой дебютный гол.

«Я на седьмом небе от счастья за свой гол и, прежде всего, за то, что мы победили. Всю неделю мы упорно и целенаправленно работали. Теперь нужно полностью сосредоточиться на следующей игре против Франкфурта», — приводит слова Азмуна сайт «Байера».

Азмун перешел в немецкий клуб из «Зенита» в конце января этого года. Некоторое время футболист пропустил из-за травмы.

«Байер» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 31 матче.