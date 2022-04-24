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Азмун: «Я на седьмом небе от счастья за свой дебютный гол в составе «Байера»

Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Байер»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото ФК «Байер»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун после матча 31-го тура бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (4:1) прокомментировал свой дебютный гол.

«Я на седьмом небе от счастья за свой гол и, прежде всего, за то, что мы победили. Всю неделю мы упорно и целенаправленно работали. Теперь нужно полностью сосредоточиться на следующей игре против Франкфурта», — приводит слова Азмуна сайт «Байера».

Азмун перешел в немецкий клуб из «Зенита» в конце января этого года. Некоторое время футболист пропустил из-за травмы.

«Байер» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 31 матче.

Источник: https://www.bayer04.de/en-us/news/bundesliga/werkself-come-from-behind-to-win-4-1-at-fuerth

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
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22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 2 : 2
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 1 : 4
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 3 : 1
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 3
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
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24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
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Герта – Штутгарт
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