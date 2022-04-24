Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что думает о досрочном чемпионском титуле после победы в 31-м туре бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (3:1).

«Выиграть чемпионат всегда приятно. Мы с Томасом Мюллером стали чемпионами в десятый раз подряд — это потрясающе. Для меня он больше, чем товарищ по команде. Он — лидер. Мы не можем представить команду без него.

После вылета из ЛЧ важно было завершить сезон на хорошей ноте. Мы не хотели, чтобы неудача повлияла на нас. Мы все стремились завоевать чемпионский титул», — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в бундеслиге.