«Реал» готов предложить Алабе подписной бонус в размере 20 миллионов евро
10:44
«Реал» в ближайшее время готов предложить защитнику «Баварии» Давиду Алабе контракт, сообщает Sport.es.
По данным источника, мадридцы хотят предложить 28-летнему футболисту 10 миллионов евро в год. А также подписной бонус в размере 20 миллионов евро.
Напомним, этим летом Алаба станет свободным агентом. «Реал» готов заключить с австрийцем контракт до 2025 года. Футболистом также интересуется «Барселона».
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...