«Реал» готов предложить Алабе подписной бонус в размере 20 миллионов евро

«Реал» в ближайшее время готов предложить защитнику «Баварии» Давиду Алабе контракт, сообщает Sport.es.

По данным источника, мадридцы хотят предложить 28-летнему футболисту 10 миллионов евро в год. А также подписной бонус в размере 20 миллионов евро.

Напомним, этим летом Алаба станет свободным агентом. «Реал» готов заключить с австрийцем контракт до 2025 года. Футболистом также интересуется «Барселона».