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Экс-игрок «Баварии» Алонсо может возглавить «Боруссию» из Менхенгладбаха

13:33
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Экс-игрок «Баварии», «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо может стать новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии», сообщает Bild.

По данным источника, 39-летний испанец летом займет место Марко Розе, который, скорее всего, уйдет в дортмундскую «Боруссию».

Отметим, Алонсо начал тренерскую карьеру в 2018 году в академии «Реала». С лета 2019 года специалист работает со второй командой «Реал Сосьедада».

«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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