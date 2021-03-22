Экс-игрок «Баварии» Алонсо может возглавить «Боруссию» из Менхенгладбаха
13:33
Экс-игрок «Баварии», «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо может стать новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии», сообщает Bild.
По данным источника, 39-летний испанец летом займет место Марко Розе, который, скорее всего, уйдет в дортмундскую «Боруссию».
Отметим, Алонсо начал тренерскую карьеру в 2018 году в академии «Реала». С лета 2019 года специалист работает со второй командой «Реал Сосьедада».
«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
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