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«Фрайбург» на своем поле победил «Аугсбург»

21:56
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«Фрайбург» на своем поле принимал «Аугсбург» в матче 26-го тура чемпионата Германии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 2:0 (0:0)

Голы: Шоллои, 51 (1:0). Линхарт, 79 (2:0).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 82), Гюнтер, Кюблер (Шмид, 73), Линхарт, Хефлер, Грифо (Хаберер, 81), Шоллои (Шлоттербек, 82), Сантамария, Тил (Демирович, 56), Хелер.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Гумны (Педерсен, 80), Калиджури, Штробль (Груэсо, 61), Хедира (Нидерлехнер, 80), Хан, Бенеш (Варгас, 61), Рихтер.

Предупреждения: Удуокхай, 15. Линхарт, 23. Гульде, 29. Сантамария, 45+1. Тил, 46. Хефлер, 74. Гюнтер, 76. Гауэлеув, 84. Демирович, 90+4.

Судья: Данкерт (Германия).

21 марта. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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