«Фрайбург» на своем поле победил «Аугсбург»
«Фрайбург» на своем поле принимал «Аугсбург» в матче 26-го тура чемпионата Германии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
26-й тур
«Фрайбург» — «Аугсбург» — 2:0 (0:0)
Голы: Шоллои, 51 (1:0). Линхарт, 79 (2:0).
«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 82), Гюнтер, Кюблер (Шмид, 73), Линхарт, Хефлер, Грифо (Хаберер, 81), Шоллои (Шлоттербек, 82), Сантамария, Тил (Демирович, 56), Хелер.
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Гумны (Педерсен, 80), Калиджури, Штробль (Груэсо, 61), Хедира (Нидерлехнер, 80), Хан, Бенеш (Варгас, 61), Рихтер.
Предупреждения: Удуокхай, 15. Линхарт, 23. Гульде, 29. Сантамария, 45+1. Тил, 46. Хефлер, 74. Гюнтер, 76. Гауэлеув, 84. Демирович, 90+4.
Судья: Данкерт (Германия).
21 марта. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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