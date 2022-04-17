Президент «Баварии» рассказал о переговорах с Левандовски
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски и его будущего в клубе.
«Мы уже провели одну встречу. Намечена еще одна. Переговоры продолжаются», — цитирует Хайнера Bild.
В нынешнем Левандовски забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Унион Б
|30
|13
|8
|9
|40-39
|47
|
7
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
8
|Хоффенхайм
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|9
|11
|40-42
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|30
|3
|8
|19
|24-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|- : -
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|- : -
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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