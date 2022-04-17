Президент «Баварии» рассказал о переговорах с Левандовски

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски и его будущего в клубе.

«Мы уже провели одну встречу. Намечена еще одна. Переговоры продолжаются», — цитирует Хайнера Bild.

В нынешнем Левандовски забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.