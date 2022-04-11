Источник: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски со следующего сезона будет выступать за «Барселону». 33-летний поляк согласовал условия контракта с каталонцами, утверждает TVP Sport.

Он уже объявил о своем решении не продлевать соглашение с «Баварией» руководству мюнхенского клуба. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» требует за форвада 65 миллионов евро, но при включении других игроков сумма может снизиться.

В сезоне-2021/22 Роберт забил 46 голов в 40 матчах за мюнхенский клуб.