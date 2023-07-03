Полузащитник Нмеча переходит в дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская «Боруссия» приобретет у «Вольфсбурга» полузащитника Феликса Нмечу, сообщает Ruhr Nachrichten.
По информации издания, за 22-летнего игрока «шмели» заплатят 30 миллионов евро включая бонусы. «Вольфсбург» принял предложение.
Нмеча заключит с дортмундцами контракт до июня 2028 года.
24-летний немец выступает за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Унион Б
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5
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6
|Байер
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8
|Вольфсбург
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9
|Майнц
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10
|Боруссия М
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11
|Кельн
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12
|Хоффенхайм
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|0-0
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13
|Вердер
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|0-0
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14
|Бохум
|0
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|0
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|0-0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Хайденхайм
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Дармштадт
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34 тур
|18.08
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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