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Сегодня, 10:29

Полузащитник Нмеча переходит в дортмундскую «Боруссию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» приобретет у «Вольфсбурга» полузащитника Феликса Нмечу, сообщает Ruhr Nachrichten.

По информации издания, за 22-летнего игрока «шмели» заплатят 30 миллионов евро включая бонусы. «Вольфсбург» принял предложение.

Нмеча заключит с дортмундцами контракт до июня 2028 года.

24-летний немец выступает за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
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3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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Штутгарт – Бохум
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