Полузащитник Нмеча переходит в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» приобретет у «Вольфсбурга» полузащитника Феликса Нмечу, сообщает Ruhr Nachrichten.

По информации издания, за 22-летнего игрока «шмели» заплатят 30 миллионов евро включая бонусы. «Вольфсбург» принял предложение.

Нмеча заключит с дортмундцами контракт до июня 2028 года.

24-летний немец выступает за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.