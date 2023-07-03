Ондуа сообщил, что следил за всеми матчами РПЛ из Германии
Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал, что следил за всеми матчами РПЛ из Германии.
«Следил за красивым футболом, также слежу, даже в Германии, за всеми матчами РПЛ. Было приятно находиться там, где люди несмотря ни на что пришли поболеть за любимые команды», — сказал Ондуа «СЭ».
Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истек 30 июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел 2 матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
Новости