Ондуа допустил, что сможет доиграть до 40 лет: «Если здоровье будет позволять»

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перспективе продолжения футбольной карьеры.

— Вы уже возрастной футболист. Задумывались о том, чтобы играть до сорока лет и дальше, как условный Ибрагимович?

— Главное — это здоровье. Если оно будет позволять играть, то можно продолжать. Со здоровьем у меня все хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше.

Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истек 30 июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел 2 матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»