Полузащитник «Баварии» Горецка вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

27-летний футболист восстанавливается от травмы, которую получил 4 декабря в матче 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии». С тех пор немец не выходил на поле в официальных матчах и тренировался по индивидуальной программе.

В сезоне-2021/22 Горецка забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Баварию».