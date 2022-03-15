Вратарь дортмундской «Боруссии» Бюрки продолжит карьеру в МЛС

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки продолжит карьеру в американской лиге МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний швейцарец достиг устной договоренности о переходе в «Сент-Луис». На этой неделе футболист подпишет контракт с клубом, после чего будет официально объявлено о трансфере.

Бюрки выступает за «Боруссию» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 голкипер ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.