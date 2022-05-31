Полузащитник «Аякса» Гравенберх сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Баварию»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх в ближайшее время завершит свой переход в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 31 мая, 20-летний нидерландец пройдет медосмотр. Ожидается, что футболист подпишет контракт с немецким клубом до конца июня 2027 года.

Официальное заявление от «Баварии» о заключении сделки будет опубликовано в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Гравенберх забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.