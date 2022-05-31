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Сегодня, 10:48

Полузащитник «Аякса» Гравенберх сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Баварию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх в ближайшее время завершит свой переход в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 31 мая, 20-летний нидерландец пройдет медосмотр. Ожидается, что футболист подпишет контракт с немецким клубом до конца июня 2027 года.

Официальное заявление от «Баварии» о заключении сделки будет опубликовано в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Гравенберх забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Аякс
ФК Бавария
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 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
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 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
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 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
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 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
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 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
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 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

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Давид Раум

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Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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