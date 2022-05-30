«Бавария» близка к подписанию полузащитника Лаймера

«Бавария» близка к покупке полузащитника Конрада Лаймера у «Лейпцига».

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tz.de, баварский клуб готов потратить на игрока около 20 миллионов евро, выполнив тем самым просьбу главного тренера Юлиана Нагельсманна, который хотел бы видеть 25-летнего полузащитника в своей команде.

В сезоне-2021/22 Лаймер провел 42 матча, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 26 млн евро.