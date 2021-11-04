Бывший нападающий «Баварии» прокомментировал решение полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.

«Несправедливо, что Йозуа выставляют на посмешище, — приводит слова Подольски Bild. — В Германии это обсуждают так, словно поймали преступника. У нас свободная страна, где каждый самостоятельное принимает решение о том, как ему поступать. Киммих сам решит, что ему делать. Все раздражены и устали от проблем с коронавирусом».

Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.