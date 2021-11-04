Подольски — об отказе Киммиха от вакцинации: «Несправедливо, что Йозуа выставляют на посмешище»
Бывший нападающий «Баварии» прокомментировал решение полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.
«Несправедливо, что Йозуа выставляют на посмешище, — приводит слова Подольски Bild. — В Германии это обсуждают так, словно поймали преступника. У нас свободная страна, где каждый самостоятельное принимает решение о том, как ему поступать. Киммих сам решит, что ему делать. Все раздражены и устали от проблем с коронавирусом».
Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/ich-sch-da-drauf-poldi-rechnet-mit-weltfussballer-wahl-ab-78108526.bild.html
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