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Обладатель «Золотого мяча» — 1960: «Дайте Левандовскому награду, иначе я отдам ему свою!»

17:33
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Бывший полузащитник «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес, обладатель «Золотого мяча» — 1960 высказался о том, кто должен получить награду в 2021 году.

«Дайте Левандовскому награду, черт возьми! Иначе я отдам ему свою!» — приводит слова Мирамонтеса FCB Insede со ссылкой на Carrusel Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски забил 22 мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

Дополнительная информация:

https://fcbinside.de/2021/11/04/ehemaliger-weltfussballer-miramontes-gibt-lewandowski-verdammt-noch-mal-den-ballon-dor/

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