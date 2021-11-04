Бывший полузащитник «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес, обладатель «Золотого мяча» — 1960 высказался о том, кто должен получить награду в 2021 году.

«Дайте Левандовскому награду, черт возьми! Иначе я отдам ему свою!» — приводит слова Мирамонтеса FCB Insede со ссылкой на Carrusel Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски забил 22 мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.