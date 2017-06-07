06:54 7 июня | ФУТБОЛ — Германия

Петер Бос: "Я буду успешен в "Боруссии"

2

Экс-тренер "Аякса" Петер Бос отметил, что постарается достичь успеха в дортмундской "Боруссии", которую он возглавил во вторник. По его словам, клуб является одним из десяти самых важных в мире.

- Горжусь тем, что получил должность в таком большом клубе, - приводит Bild слова Боса. - "Боруссия" входит в число десяти самых важных команд в мире. У них потрясающие болельщики. Я буду успешен, а "Боруссия" будет показывать достойный футбол. У меня были хорошие времена в "Аяксе", но хочу двигаться вперед.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Shumi083

продажный ты тренер!!! после такого сезона бросить и уйти к немцем

10:22 7 июня

Tiger

Похоже облажается как и Ван Марвейк в свое время...

09:03 7 июня