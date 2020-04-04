Павар рассказал, чего не хватает на карантине

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в интервью официальному сайту клуба рассказал, как справляется в период карантина из-за коронавируса.

?— Бенжамен, главный вопрос в текущей ситуации: как у тебя дела?

— Да так себе. В Мюнхене я один. Вообще-то в конце марта ко мне в гости на матч против «Айнтрахта» Франкфурт должны были приехать родители. Мы должны были вместе отпраздновать мой день рождения. Хорошо, что существует возможность общаться по видеосвязи. Моя семья хорошо справляется в таких обстоятельствах. У меня нет ни братьев ни сестер, и в такой сложной ситуации не очень приятно находиться так далеко друг от друга.

— Кризис изменил твой взгляд на мир?

— Думаю, что да. Мне кажется люди стали больше задумываться о мире. Сейчас я замечаю как долго длится день когда проводишь его в одиночестве. Во время видеотренировок с командой мы обсуждаем наши ощущения. Понимаешь, что в жизни самое главное это здоровье. А мне, как профессиональному спортсмену, не хватает соревновательного духа. Именно борьба на поле мотивирует всех нас. Я скучаю по ежедневным тренировкам, по стадиону и особенно по болельщикам.

— Под каким девизом должны подходить люди к таким вызовам?

— Нужно следовать правилам, которые устанавливают правительства по рекомендациям учреждений здравоохранения. Если все будут им следовать, то я уверен, что в скором времени мы благополучно выйдем из этой ситуации.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

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