Павар заявил, что Тухель великолепный тренер

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар рассказал, что думает о новом главном тренере команды Томасе Тухеле. Футболист отметил, что специалист является великолепным тренером.

«Тухель доказал, что он великолепный в «ПСЖ» и «Челси». У него такой же менталитет, как у меня и «Баварии». Он всегда хочет побеждать», — цитирует Павара Telefoot.

Тухель возглавил «Баварию» неделю назад. Под его руководством мюнхенцы смогли обыграть в матче Бундеслиги дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.