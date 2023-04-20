Оливера Кана могут снять с должности генерального директора «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан может покинуть свой пост, утверждает журналист Ян Оге Фьертофт.

По информации источника, уход Кана с должности — «лишь вопрос времени». Бывший голкипер «Баварии» занимает пост генерального директора клуба с 2021 года.

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» (0:3; 1:1) в четвертьфинале турнира.