Тухель: «В матче с «Сити» не на уровне были лишь судейство и поле. Тюрпену — низший балл»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал судейство в ответном мтаче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).
«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования) — за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», — заявил Томас Тухель.
По ходу матча главный судья Клеман Тюрпен удалил главного тренера мюнхенцев.
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|- : -
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|- : -
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5