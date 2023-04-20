Тухель: «В матче с «Сити» не на уровне были лишь судейство и поле. Тюрпену — низший балл»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал судейство в ответном мтаче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования) — за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», — заявил Томас Тухель.

По ходу матча главный судья Клеман Тюрпен удалил главного тренера мюнхенцев.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.