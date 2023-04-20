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Сегодня, 10:52

Мазрауи: «Я разочарован, потому что я даже не второй или третий выбор в «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи прокомментировал количество своей игровой практики.

«Я разочарован нынешней ситуацией. Я играл в старте перед чемпионатом мира, а сейчас я в форме, но не получаю игрового времени. Я даже не второй или третий выбор. Пока рано говорить о том, как я вижу ситуацию, но, очевидно, в этом нет ничего хорошего», — цитирует Мазрауи журналист Максимилиан Кох.

25-летний защитник выступает за мюнхенцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. В последний раз Мазрауи выходил в стартовом составе «Баварии» в ноябре прошлого года.

Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 28 10 10 8 46-36 40
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 28 9 5 14 43-54 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 28 8 3 17 31-61 27
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
22.04 16:30
Герта – Вердер
 - : -
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
22.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.04 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
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Фрайбург – Шальке
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Айнтрахт Ф

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