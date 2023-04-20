Мазрауи: «Я разочарован, потому что я даже не второй или третий выбор в «Баварии»

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи прокомментировал количество своей игровой практики.

«Я разочарован нынешней ситуацией. Я играл в старте перед чемпионатом мира, а сейчас я в форме, но не получаю игрового времени. Я даже не второй или третий выбор. Пока рано говорить о том, как я вижу ситуацию, но, очевидно, в этом нет ничего хорошего», — цитирует Мазрауи журналист Максимилиан Кох.

25-летний защитник выступает за мюнхенцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. В последний раз Мазрауи выходил в стартовом составе «Баварии» в ноябре прошлого года.