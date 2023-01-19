Оливер Кан; «Уверены, что сможем достичь наших целей с Яном Зоммером»

Председатель правления «Баварии» прокомментировал переход в команду голкипера «Боруссии» Янна Зоммера.

«Ян Зоммер — ценное дополнение для нас, потому что он имеет богатый международный опыт и уже много лет играет в Бундеслиге. У него есть все необходимое, чтобы немедленно внести свой вклад в наш успех. Мы уверены, что сможем достичь наших целей с Яном Зоммером», — приводит слова Кана сайт клуба.

34-летний вратарь сборной Швейцарии подписал с клубом из Мюнхена контракт до июня 2025 года.

Голкипер «Баварии» Мануль Нойер ранее сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска. В текущем сезоне немец больше не поможет своей команде.