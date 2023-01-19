Салихамиджич о трансфере Зоммера: «Мы должны были отреагировать после потери Мануэля Нойера»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил переход в команду голкипера «Боруссии» Янна Зоммера.

«Мы должны были отреагировать после потери Мануэля Нойера. В этом сезоне у нас большие цели, которых мы хотим достичь, поэтому мы взяли Янна Зоммера, которого считаем одним из лучших вратарей Европы.

Янн — давний вратарь сборной Швейцарии, имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, отлично играет с мячом и очень хорошо вписывается в нашу команду благодаря своим амбициям и характеру. Я хотел бы поблагодарить «Боруссию» из Менхенгладбаха за конструктивные переговоры», — приводит слова Салихамиджича сайт мюнхенцев.

19 января «Баварии» объявила о переходе голкипера менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года.