Нюбель выбыл на месяц из-за травмы голеностопа

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель получил травму, сообщает официальный сайт мюнхенцев. По словам главного тренера Ханса Флика, голкипер повредил связку голеностопа и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.

В воскресной игре с «Хоффенхаймом» «Бавария» также не сможет рассчитывать на Леона Горецку и Хави Мартинеса, сдавших положительный тест на коронавирус.

Нюбель перешел в «Баварию» из «Шальке» в начале сезона и на данный момент провел за команду только два матча — в Кубке Германии и Лиге чемпионов.