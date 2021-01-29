Нюбель выбыл на месяц из-за травмы голеностопа
17:27
Вратарь «Баварии» Александр Нюбель получил травму, сообщает официальный сайт мюнхенцев. По словам главного тренера Ханса Флика, голкипер повредил связку голеностопа и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.
В воскресной игре с «Хоффенхаймом» «Бавария» также не сможет рассчитывать на Леона Горецку и Хави Мартинеса, сдавших положительный тест на коронавирус.
Нюбель перешел в «Баварию» из «Шальке» в начале сезона и на данный момент провел за команду только два матча — в Кубке Германии и Лиге чемпионов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю