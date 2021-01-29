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Два футболиста «Баварии» заразились коронавирусом

17:08
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Полузащитники «Баварии» Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил главный тренер команды Ханс Флик.

«Хави и Леон заразились и оба отправились на карантин. Следующие пару недель мы будем без них. Плохо, что они одновременно заболели» — приводит слова Флика Bild.

«Бавария» занимает первое место в бундеслиге с 42 очками в 18 матчах.

25-летний немец Горецка в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

32-летний испанец Мартинес забил 1 мяч и отдал 2 передачи в 18 матчах.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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