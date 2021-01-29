Горецка и Мартинес заразились коронавирусом

Игроки «Баварии» Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Оба футболиста чувствуют себя хорошо, однако вынуждены уйти на самоизоляцию.

Они не смогут принять участие в воскресном матче бундеслиги с «Хоффенхаймом», как и вратарь Александр Нюбель, у которого диагностирована травма голеностопа.

25-летний Горецка в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил 5 мячей во всех турнирах. На счету 32-летнего Мартинеса 18 игр и 1 гол.