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Горецка и Мартинес заразились коронавирусом

17:59
Леон Горецка и Хави Мартинес. Фото "Бавария"
Леон Горецка и Хави Мартинес. Фото "Бавария"
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Игроки «Баварии» Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Оба футболиста чувствуют себя хорошо, однако вынуждены уйти на самоизоляцию.

Они не смогут принять участие в воскресном матче бундеслиги с «Хоффенхаймом», как и вратарь Александр Нюбель, у которого диагностирована травма голеностопа.

25-летний Горецка в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил 5 мячей во всех турнирах. На счету 32-летнего Мартинеса 18 игр и 1 гол.

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