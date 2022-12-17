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Сегодня, 00:01

Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович

Анна Горшкова
Корреспондент
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Возвращение голкипера Александра Нюбеля из «Монако» в «Баварию» может не состояться.

Как сообщает Bayern & Germany, 26-летний вратарь не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович. Однако «Бавария» не собирается увольнять Тапаловича.

Отмечается, что мюнхенцы по-прежнему поддерживает контакт с «Монако» по Нюбелю, но рассматривают и другие варианты.

«Бавария» хочет отозвать немецкого голкипера из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне он пропустил 33 гола в 23 матчах за монегасков, отыграв 6 встреч на ноль.

Источник: Bayern & Germany
Футбол
ФК Бавария
ФК Монако
0
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2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
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 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
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Айнтрахт Ф – Шальке
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21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
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21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
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Кельн – Вердер
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

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И К Ж
Марко Фридль

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